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Zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçiren icra müdür yardımcısı aranıyor

Eskişehir'de bir icra dairesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan kişinin zimmetine para geçirdiği iddia edildi.
 23 Şubat 2021 18:35
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Zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçiren icra müdür yardımcısı aranıyor

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kentteki bir icra dairesinde görev yapan ve zimmetine 3 milyon 800 bin lira para geçirdiği iddia edilen şüpheli E.K hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmayla ilgili görevlendirilen bilirkişi heyetinin icra dairesinde son dönemde yapılan satış işlemleriyle ilgili araştırma yaptığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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