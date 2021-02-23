Zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçiren icra müdür yardımcısı aranıyor
Eskişehir'de bir icra dairesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan kişinin zimmetine para geçirdiği iddia edildi.
|23 Şubat 2021 18:35
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kentteki bir icra dairesinde görev yapan ve zimmetine 3 milyon 800 bin lira para geçirdiği iddia edilen şüpheli E.K hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturmayla ilgili görevlendirilen bilirkişi heyetinin icra dairesinde son dönemde yapılan satış işlemleriyle ilgili araştırma yaptığı öğrenildi.
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