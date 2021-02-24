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AYM'den Anadolu Ajansı'yla ilgili CBK hakkında karar

Anayasa Mahkemesi Anadolu Ajansının İletişim Başkanlığına bağlı olmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemi reddetti.
 24 Şubat 2021 09:18
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AYM'den Anadolu Ajansı'yla ilgili CBK hakkında karar

14 numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14. maddesiyle Anadolu Ajansının, İletişim Başkanlığına bağlı olması öngörülmüştür.

CHP bu maddenin iptali istemiyle Anayasa mahkemesine başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi, konulan kuralın Cumhurbaşkanlığı teşkilatındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin olduğunu belirtip iptal istemini reddetti.
Karar için tıklayınız.

Memurlar.Net
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