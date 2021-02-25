Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, üniversitedeki rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlilerinden 27'sinin akraba olduğunu açıkladı
|25 Şubat 2021 10:58
|+Aa- Yazdır
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, göreve geldikten sonra üniversitede varolan akrabalık ilişkilerini bir yazıyla YÖK'e bildirdi.
Rektör Köse tarafından YÖK'e gönderilen yazıda,
- görevde yükselme kapsamındaki şube müdürlüğü kadrolarından 16'sına sınavsız atama yapıldığını,
- üniversitedeki rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlilerinden 27'sinin akraba olduğunu,
belirtti.
İŞTE REKTÖRÜN ÜNİVERSİTEDEKİ DURUMU AÇIKLADIĞI RESMİ YAZI
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ordu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
25 Şubat 2021 10:15
|Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
25 Şubat 2021 08:42
|Terörün finansmanının önlenmesi yönetmeliğinde değişiklik
24 Şubat 2021 23:11
|İstanbul polisinden gövde gösterisi: Turistler hayranlıkla izledi
24 Şubat 2021 22:13
|2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
24 Şubat 2021 19:23
|4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
24 Şubat 2021 18:47
|Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
24 Şubat 2021 18:40
|Bakan Koca: Köy okullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına başlandı
24 Şubat 2021 17:51
|'AK Parti Kongresine katılanlara test yapıldı' iddiasına yalanlama
24 Şubat 2021 17:05
|Vaka sıralamasında 6. olan ilde 10 gün düğün ve nikah yasak
24 Şubat 2021 16:48