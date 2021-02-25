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Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, üniversitedeki rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlilerinden 27'sinin akraba olduğunu açıkladı
 25 Şubat 2021 10:58
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Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, göreve geldikten sonra üniversitede varolan akrabalık ilişkilerini bir yazıyla YÖK'e bildirdi.

Rektör Köse tarafından YÖK'e gönderilen yazıda,
- görevde yükselme kapsamındaki şube müdürlüğü kadrolarından 16'sına sınavsız atama yapıldığını,
- üniversitedeki rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlilerinden 27'sinin akraba olduğunu,
belirtti.

İŞTE REKTÖRÜN ÜNİVERSİTEDEKİ DURUMU AÇIKLADIĞI RESMİ YAZI

Memurlar.Net
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