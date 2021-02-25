1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Paşinyan: Darbe girişimi engellendi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun istifa çağrısının ardından meydanlara çağırdığı destekçileri ile Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu ve destekçilerine seslenerek, "Darbe girişimi engellendi" dedi.
 25 Şubat 2021 13:36
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ermanistan'ın Dağlık Karabağ'daki hezimetinin ardından başkent Erivan'da başlayan kriz, bugün ordunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemesi ile derinleşti. Paşinyan'ın, ordunun ifadelerinin "darbe girişimi" olduğunu belirterek, destekçilerini Cumhuriyet Meydanı'na çağırmasına kayıtsız kalmayan yüzlerce kişi, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Paşinyan, çağrısı üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan destekçileriyle buluştu. Paşinyan, meydandaki destekçileri eşliğinde yürüyüşe başlarken, yürüyüş sırasında destekçilerine megafonla seslendi. Darbe girişiminin engellendiğini belirten Paşinyan, "Ermenistan içinde herhangi bir düşmanımız yok. Ermeni ordusu bana bağlı. Durum gergin, çatışmaları önlemek için anlaşmamız gerekiyor. Darbe girişiminin ordunun duygusal bir tepkisi olduğunu düşünüyorum, durumu kontrol ediyoruz" dedi. Paşinyan, polisin halkın güvenliğini sağlayacağını vurgulayarak, "Halkın egemenliğinin korunmasını istiyorum, ben halkım için mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı. "Ordunun açıklamasının duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum, durumu kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Paşinyan destekçilerinin gösterisi ile aynı anda muhaliflerin de opera binası önünde yerel saatle 15.00'te toplanarak, karşı gösteri gerçekleştirmesi bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı
25 Şubat 2021 10:00		 Kovid-19'un daha tehlikeli bir türünün bulunduğu iddiası
24 Şubat 2021 23:43
Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu
24 Şubat 2021 22:42		 DSÖ, 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak
24 Şubat 2021 20:45
Türkiye olmazsa hepsi kaybedecek
24 Şubat 2021 07:50		 Almanya'da öğretmenlerin aşılanması yarın başlıyor
23 Şubat 2021 22:40
Bill Gates: Elon Musk kadar paranız yoksa Bitcoin'da dikkatli olun
23 Şubat 2021 15:46		 Ülkelerin nüfusuna göre koronavirüs aşılanma oranları belli
22 Şubat 2021 22:09
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'Bitcoin' uyarısı
22 Şubat 2021 21:34		 Mali krizdeki Atina hızla silahlanıyor
22 Şubat 2021 06:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:54 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi13:50 - Apartman yönetim toplantısı yapıldı, 10 kişinin testi pozitif çıktı13:44 - 5 bin uzlaştırmacı alımı için sınav Mayıs'ta13:38 - Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan, susma hakkını kullandı13:36 - Paşinyan: Darbe girişimi engellendi13:28 - Bu ilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakların kapsamı genişletildi
13:24 - Kripto para şikayetleri yüzde 8 bin 616 arttı13:21 - Yassıada mağdurlarının tazminat taleplerini görüşecek komisyona başvurular başladı13:19 - THY, günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'daki liderliğini devam ettirdi13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi12:59 - Bakan Selçuk: Riske girmeden peyderpey okullarımızı açacağız12:58 - Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:56 - Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım12:53 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası12:47 - Halk otobüsünün çarptığı çocuk ağır yaralandı12:34 - Okul müdürü kazada hayatını kaybetti, 1'i öğretmen 2 yaralı12:24 - Ortaokul öğrencisine tokatlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
12:22 - Adana'da karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi
144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla
Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu
KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı
Bakan Elvan: 'Ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
içimize attıklarımız 4
tepeden bakmak 1
silikon mutfak gereçleri 1
çay vereyim içersin 3
Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela 1
jeffrey Dahmer 1
gaslighting 1
mutfağı sık ziyaret eden karıncalar 1
kedi 3
Yakutksk 1
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam