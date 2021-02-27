Erdoğan: Asfalt iyi gözükmüyor, yüklenici firmayla konuşun
|27 Şubat 2021 16:55
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
'YÜKLENİCİ FİRMAYLA KONUŞUN'
Erdoğan, tünele ilişkin, "Sayın Bakan, ekranda bilmiyorum, sıcak asfaltı mı iyi yapılmamış? O dikkatimi çekti. Bunu yüklenici firmayla görüşmenizde fayda var. Yani tünelin çıkışında ve tünele girişte özellikle asfalt olayı pek iyi gözükmüyor. Bütün çevredeki şevlerde çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz lazım. Tünele girerken, tünelden çıkarken o şevlerde ağaçlandırma olsun. Bunları hızla yapmamız lazım. Artık bahara giriyoruz. Bahara girerken bu güzelliği de görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Daha sonra tören alanındaki katılımcılar tünelin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, katılımcılardan günün anısına makasları saklamalarını istedi.
Ankaranın Kızılcahamam ilçesini Çankırının Çerkeş ilçesine bağlayan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli ve bağlantı yolları açıldı. 🇹🇷👇https://t.co/9rYdZv0SUz pic.twitter.com/FppImVtZrHMemurlarNet (@memurlarnet) February 27, 2021
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