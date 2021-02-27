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Hollanda Başkonsolusu: Türkiye aşılamayı bizden iyi yapıyor

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, annesinin aşılanma sürecinde yaşadığı sorunları paylaştı. Bolhuis, Türkiye'yi örnek göstererek, "Türkiye bu işi çok daha iyi yapıyor." dedi.
 27 Şubat 2021 17:14
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Hollanda Başkonsolusu: Türkiye aşılamayı bizden iyi yapıyor

Türkiye'nin aşılamadaki başarısına bir övgü de Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis'ten geldi.

Bolhuis, ülkesi Hollanda'da annesinin aşılanma süreciyle ilgili yaşadığı sıkıntıları Twitter hesabından paylaştı.

BAŞKONSOLOS, ÜLKESİNDEKİ AŞILAMA ÇALIŞMALARINI ELEŞTİRDİ

Annesinin koronavirüs aşısının ilk dozunu yeni yaptırabildiğini belirten Hollanda İstanbul Başkonsolosu, hava koşulları nedeniyle aşıya erişebilmek için şehir değiştirdiğini söyledi.

"TÜRKİYE BU İŞİ ÇOK DAHA İYİ YAPIYOR"

Ülkesinde yaşadığı aşılama sorununa değinen Bolhuis, Hollanda'yla Türkiye'yi kıyasladı.

"Türkiye bu işi çok daha iyi yapıyor" ifadelerini kullanan başkonsolos, ülkemizdeki aşılama çalışmalarından övgüyle bahsetti.

"Sonunda annem (91) ilk aşısını (Hollanda)'da oldu. Daha önce hava koşulları nedeni ile ertelendiği için 60 km uzaktaki başka bir ile gitmek zorunda kaldım. Türkiye bu işi çok daha iyi yapıyor."
Memurlar.Net
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