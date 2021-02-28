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Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı

Türkiye semaları akşam saatler 22.57'yi gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesine sahne oldu.
 28 Şubat 2021 08:44
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Meteorun düşme anı Ankara, Trabzon, Yozgat, Samsun ve Çankırı gibi bir çok ilden görüldü.

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan göktaşı Trabzon, Ankara, Samsun, Yozgat ve Çankırı gibi bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü.

Doğa olayının Ankara'nın çevresindeki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.

GÖKTAŞININ DÜŞME ANI AMATÖR KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde aracı ile ilerleyen Şevki Anıl Koyun (26) bir anda gökyüzünde beliren meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar kullandığı otomobilin araç kamerasına yansıdı. Yine meteorun atmosfere girdiği o anlar Giresun'un Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada Samsun, Ordu, Yozgat, Trabzon, Ankara ve Çankırı illeri başta olmak üzere pek çok şehre göktaşı düştüğüne dair yüzlerce paylaşım yapılsa da konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
İhlas Haber Ajansı
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