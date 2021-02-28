MEB'den sahte 'yüz yüze eğitim belgesi' uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından, "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli asılsızdır." açıklaması yapıldı.
|28 Şubat 2021 15:04
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Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli asılsızdır.
Bakanlığımız resmi iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
ASILSIZDIR❗️MEB (@tcmeb) February 28, 2021
Sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli asılsızdır.
Bakanlığımız resmi iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. pic.twitter.com/PKmXVR59P9
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