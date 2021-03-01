CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
|01 Mart 2021 01:21
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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Sancar'ın adı, Muharrem İnce'nin partisine geçecek vekiller arasında gösterilmişti. Partiye yakın basın organlarında yer alan haberlere göre; Sancar, istifa dilekçesinde farklı bir siyasi partiye katılmak adına CHP'den istifa etmediğini açıkladı.
Tüm bu gelişmeler üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifanın arkasında 'yeri yerinden oynatacak' bir skandalın yer aldığını ve CHP'nin bu olayın altından kalkamayacağını iddia etti.
Yalçın Bayer: 'Ayıp' olarak nitelendirilen bir skandal var
CHP'ye yakın kulislerle bağlantıları olan ve Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağını aylar öncesinden kamuoyuna duyuran Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer de Sancar'ın istifasına ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Bayer paylaşımında, istifanın başka bir boyutunun olduğunu belirterek, "Bizi arayan CHP'liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. 'Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" ifadelerini kullandı.
Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP'liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. 'Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!Yalçın Bayer (@Yalcinbayer) February 28, 2021
GÜRSEL TEKİN: İSTİFA SİYASİ BİR SEBEPLE DEĞİL
Öte yandan Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net isimli programa konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sancar'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelirken kendisini aradım fakat ulaşamadım. Herhangi bir siyasi oluşumdan dolayı istifa etmiş değil. Yarın öbür gün kamuoyuna yansır" dedi.
GÖKÇEK: YER YERİNDEN OYNAYACAK
Söz konusu istifa kararına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Sancar'ın istifasına ilişkin "Kutlama" mesajı yayınladığını fakat duydukları sonrası bu paylaşımını sildiğini ifade eden Gökçek, "Tweet'imi sildim çünkü Sancar'ın istifası, onurlu bir istifa değilmiş." ifadelerini kullandı.
Söz konusu istifanın nedeninin ortaya çıkması durumunda "Yer yerinden oynayacak" diyen Gökçek, "CHP bu olayın alından kalkamaz, ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi" dedi.
CHP MV TEOMAN SANCAR HAKKINDA "Sizi kutluyorum" DİYE TWEET ATMIŞTIM...İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 28, 2021
TWEETİMİ SİLDİM...
ÇÜNKÜ TEOMAN SANCAR'IN İSTİFASI ONURLU BİR İSTİFA DEĞİLMİŞ.
NEDENİ DUYULDUĞUNDA YER YERİNDEN OYNAYACAK...
CHP BU OLAYIN ALTINDAN KALKAMAZ...
ANCAK O KADAR SÖYLEYEBİLİRİM..
FELAKET ÖTESİ.
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