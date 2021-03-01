1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Gazeteci Yalçın Bayer, Sancar'ın 'ayıp' olarak nitelendirilen bir skandalın ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini açıklarken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise söz konusu kararın siyasi olmadığını duyurdu.
 01 Mart 2021 01:21
+Aa- Yazdır
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sancar'ın adı, Muharrem İnce'nin partisine geçecek vekiller arasında gösterilmişti. Partiye yakın basın organlarında yer alan haberlere göre; Sancar, istifa dilekçesinde farklı bir siyasi partiye katılmak adına CHP'den istifa etmediğini açıkladı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifanın arkasında 'yeri yerinden oynatacak' bir skandalın yer aldığını ve CHP'nin bu olayın altından kalkamayacağını iddia etti.

Yalçın Bayer: 'Ayıp' olarak nitelendirilen bir skandal var

CHP'ye yakın kulislerle bağlantıları olan ve Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağını aylar öncesinden kamuoyuna duyuran Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer de Sancar'ın istifasına ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Bayer paylaşımında, istifanın başka bir boyutunun olduğunu belirterek, "Bizi arayan CHP'liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. 'Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN: İSTİFA SİYASİ BİR SEBEPLE DEĞİL
Öte yandan Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net isimli programa konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sancar'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelirken kendisini aradım fakat ulaşamadım. Herhangi bir siyasi oluşumdan dolayı istifa etmiş değil. Yarın öbür gün kamuoyuna yansır" dedi.

GÖKÇEK: YER YERİNDEN OYNAYACAK

Söz konusu istifa kararına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sancar'ın istifasına ilişkin "Kutlama" mesajı yayınladığını fakat duydukları sonrası bu paylaşımını sildiğini ifade eden Gökçek, "Tweet'imi sildim çünkü Sancar'ın istifası, onurlu bir istifa değilmiş." ifadelerini kullandı.

Söz konusu istifanın nedeninin ortaya çıkması durumunda "Yer yerinden oynayacak" diyen Gökçek, "CHP bu olayın alından kalkamaz, ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kabine toplantısının saati belli oldu
01 Mart 2021 01:54		 1 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Mart 2021 00:02
Türkiye'den Myanmar açıklaması!
28 Şubat 2021 23:50		 Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı
28 Şubat 2021 20:28
Vaka sayısı 6 gün sonra 9 binin altına düştü
28 Şubat 2021 19:08		 CHP'de bir milletvekili daha istifa etti
28 Şubat 2021 17:47
'Yüz yüze sınavlara illerin durumuna göre karar verilecek'
28 Şubat 2021 17:45		 İstanbul'daki çöp sorunu, Maltepe Belediyesi'ndeki anlaşmayla bitti
28 Şubat 2021 17:09
İletişim Başkanı Altun'dan, CHP yönetimine çağrı
28 Şubat 2021 15:28		 MEB'den sahte 'yüz yüze eğitim belgesi' uyarısı
28 Şubat 2021 15:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:54 - Kabine toplantısının saati belli oldu01:41 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:21 - CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi00:08 - Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı00:04 - 2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü00:02 - 1 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
23:55 - Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam23:50 - Türkiye'den Myanmar açıklaması!22:48 - Üniversiteyi bitirip çiftçilik yaparak kendi işinin patronu oldu22:47 - Satıcının gösterdiği ekspertiz raporuna inanınca, hayatının şokunu yaşadı22:15 - Karlı yolları aşarak yaşlılara Kovid-19 aşısı yapıyorlar22:12 - Zeynep öğretmen göreve 15 yıl sonra dönebildi
22:10 - ASELSAN'ın geliştirdiği ürünlerin testlerini TRTEST yapacak21:50 - 2 lira olan ekmek için Valilik itiraz komisyonu kuracak21:47 - Laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı20:54 - Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye yenildi20:46 - Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
20:46 - Rusya, meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
1 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pozii 2
masumlar apartmanı 1
1990 lı yılları anımsamak 1
Mr.Sunsine 1
28.02.2021 trabzonspor fenerbahçe maçı 4
2021 şubat ayı sözlük birincisi 4
Metil alkol 1
burun estetiği 1
Breaking Bad 1
ikbal 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam