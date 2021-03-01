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Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8 geçen yılın son çeyreğinde ise Yüzde 5,9 büyüdü
 01 Mart 2021 10:01
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Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının 4'üncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5,9, yıl genelinde ise yüzde 1,8 büyüdü. Büyüme verisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı.

YÜZDE 7 BÜYÜME BEKLENİYORDU
AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği 2020 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesi bekleniyordu.

Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

SADECE TÜRKİYE VE ÇİN BÜYÜDÜ
Koronavirüs salgını küresel ölçekte büyüme tahminlerini alt üst etti. Yüzde 3,5 ve yüzde 4 arasında büyümesi beklenen küresel ekonomi yüzde 4,3 küçüldü. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldiği G20 ülkeleri arasında sadece Türkiye ve Çin büyüme kaydetti.

G20 ÜLKELERİNİN 2020 PERFORMANSI

Çin + 2,3
Türkiye 1,8
Güney Kore - 1,2
Avustralya - 3
Rusya - 3,1
ABD - 3,6
Suudi Arabistan - 4,1
Brezilya - 4,5
Japonya - 4,8
Almanya - 5
Endonezya - 5,6
Kanada - 7,1
Güney Afrika - 7,2
Meksika - 9
İngiltere - 9,9
Hindistan - 9,6
Fransa - 9,8
İtalya - 8,8
İspanya - 11
Arjantin - 11
Avrupa Birliği - 6,4
Gelişen ülkeler - 2,6
BRİCS - 1,1
Dünya - 4,3

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2020

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2020 yılında %1,8 arttı

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2020 yılında 60 537 TL oldu

2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 537 TL, ABD doları cinsinden 8 599 olarak hesaplandı.

Finans ve sigorta faaliyetleri 2020 yılında %21,4 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13,7, tarım sektörü %4,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,6, diğer hizmet faaliyetleri %2,5 ve sanayi %2,0 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,2, hizmetler %4,3, inşaat sektörü ise %3,5 azaldı.

GSYH 2020 yılı dördüncü çeyreğinde %5,9 arttı

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı.

GSYH 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 191 milyar 633 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında %3,2 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,2 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,4 oldu.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılı dördüncü çeyreğinde %8,2 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %8,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %6,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %10,3 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılında %7,4 arttı, ihracatı ise %15,4 azaldı

2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ithalatı %7,4 arttı, ihracatı ise %15,4 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak aynı kalırken ithalatı ise %2,5 arttı.

İşgücü ödemeleri 2020 yılında %9,6 arttı

İşgücü ödemeleri 2020 yılında %9,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %20,2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,2, net işletme artığı/karma gelir %32,0 arttı.

2020 yılında işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %33,0 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %34,8 iken bu oran 2020 yılında %33,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,5'ten %49,4'e yükseldi.
Memurlar.Net
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