Hangi illerde okullar açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme haritasına göre,

- Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8'inci ve 12'nci sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

- Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır.

- Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise, genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Erdoğan'ın açıklamasında, okulların haftada kaç gün açılacağı belirtilmemiştir. Bu konudaki açıklamanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.

Mavi: Düşük risk

Sarı: Orta risk

Turuncu: Yüksek riskli

Kırmızı: Çok yüksek riskli