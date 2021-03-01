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Sahibinden satılık 'mahalle'

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde yaşayan 272 kişiye merayı ihlal ettikleri gerekçesiyle farklı tutarlarda 2 milyonun üzerinde para cezası geldi.
 01 Mart 2021 23:06
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Sahibinden satılık 'mahalle'

Ceza tebligatını gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, oturdukları mahalledeki evlerin fiyatlarının dahi gelen cezayı karşılamayacağını söyleyerek, mahalleye 'Yukarı Boran Satılık' yazdı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi sakinlerinin başı gelen ceza ile dertte. Meraları ihlal ettikleri gerekçesiyle mahallede yaşayan 272 kişiye farklı tutarlarda 2 milyonun üzerinde borç tebligatı geldi. Tebligatı gören mahalle sakinleri neye uğradıklarını şaşarken, yetkililerden yardım istedi. Mahalle sakinleri ayrıca, gelen cezayı ödemek için imkanlarının olmadığını söyleyerek, mahalle meydanına da 'Yukarı Boran satılık' yazdı.

Bedri Kaygısız, "Elimdeki Osmanlı tapuları 198 yıllıktır. Bu köy 3 sefer el değiştirdi. Biz buraya 1940'dan sonra geldik. Bu tarlalar önceden başkalarınındı. Bu eski tapular piyasaya hiç sürülmemiş. Bizim de elimizde olmadığından dolayı mera olduğunu bilmiyorduk. Bu meraları bırakıyoruz, yine ceza yiyoruz. Bunları da göz önüne almalarını istiyoruz. Biz gelen cezayı ödeyemiyoruz. Bu araziyi de satsak, bu para etmiyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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