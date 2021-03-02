HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyum atandı
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde görev yapan HDP'li Halit Ugun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine Kayyum atandı. İlçe Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak göreve getirildi. Belediye önünde özel harekat polisleri güvenlik önlemi aldı
|02 Mart 2021 08:32
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Erzurum'un Karaçoban ilçesinde görev yapan HDP'li Halit Ugun içişleri bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine Kayyum atandı. İlçe Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak göreve getirildi. Belediye önünde özel harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.
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