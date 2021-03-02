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HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyum atandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde görev yapan HDP'li Halit Ugun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine Kayyum atandı. İlçe Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak göreve getirildi. Belediye önünde özel harekat polisleri güvenlik önlemi aldı
 02 Mart 2021 08:32
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HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyum atandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde görev yapan HDP'li Halit Ugun içişleri bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine Kayyum atandı. İlçe Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak göreve getirildi. Belediye önünde özel harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.
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