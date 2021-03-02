İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyeti yayımlıyoruz.
|02 Mart 2021 15:18
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