1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyeti yayımlıyoruz.
 02 Mart 2021 15:18
+Aa- Yazdır
İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de, İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı. Eylem planında yer alan 393 faaliyeti yayımlıyoruz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mutant virüs vakalarının arttığı ilçede parklar kapatıldı
02 Mart 2021 14:35		 Yeni normalleşme döneminde üç ilden karantina haberleri geldi
02 Mart 2021 14:32
Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
02 Mart 2021 11:58		 'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 60 kişiye ceza
02 Mart 2021 11:48
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
02 Mart 2021 11:13		 İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
02 Mart 2021 10:41
Kültür Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan'a ertelendi
02 Mart 2021 09:52		 Kayseri'de mesai saatlerine düzenleme
02 Mart 2021 08:42
HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyum atandı
02 Mart 2021 08:32		 İBB, dikey bahçelerin sökümüne yeniden başladı
02 Mart 2021 08:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi16:22 - Yakınlarına telefonda 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedikten sonra bankta öldü16:15 - Eczacılardan İstanbul için cumartesi kararı16:09 - Ak Parti'den HDP açıklaması: Milletin nezdinde kapatacağız15:59 - Bilim Kurulu Üyesi normalleşmenin detaylarını açıkladı: İller 2 haftada bir denetlenecek15:50 - Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
15:48 - Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı: 4 yaralı15:44 - Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılıyor15:33 - 'Meşhur kırmızının' memleketi Edirne 'korona kırmızısı'nı istemiyor15:33 - İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi15:22 - 'Düşük riskli' olan ilde vatandaşlar kendini dışarı attı15:18 - İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 393 faaliyet
15:11 - Restoranlar açıldı: AVM'lerin yemek katları doldu taştı15:05 - Belediye Başkanı, mavi Uşak'ın sırrını açıkladı: Tarhana çorbası15:01 - CHP'deki yeni kaset skandalında bir polis gözaltına alındı14:53 - İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler14:40 - MEB ücretsiz bilgisayar vaadiyle 'oltalama' yapan sitelere karşı uyardı
14:35 - Mutant virüs vakalarının arttığı ilçede parklar kapatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aynı çiğköfteciye yeni bir saldırı gerçekleşti, bu sefer kardeşi
Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının tam metni
İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Kılıçdaroğlu'nun para desteği sözü verdiği parti
1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teflon 3
bilimsel hesap makinesi 6
Evde kalmış 2
edirne tava ciğeri 4
paslı çivi 3
darlanmak 3
su akar yolunu bulunur 2
özlemimsin mutluluk 4
çarnaçar 2
pozii 2
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanına erteleme
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Niğde Ulukışla Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam