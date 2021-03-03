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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Şubat ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TUİK'in yapmış olduğu açıklamaya göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
 03 Mart 2021 10:00
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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2021

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2021


Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar %0,98 ile eğlence ve kültür ve %0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,00 ile sağlık, %2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,32 ile lokanta ve oteller oldu.


Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %16,92, aylık %0,79 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,75 artış gerçekleşti.
Memurlar.Net
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