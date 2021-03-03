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BiP'in 'Acil Durum Butonu' hayata bağlıyor

Kullanıcılar, her türlü doğal afet anlarında ya da acil durumlarda mevcut konumlarını ve durumlarını önceden belirledikleri "acil durum kişileri" ile tek bir tuşla paylaşabiliyor
 03 Mart 2021 11:05
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BiP'in 'Acil Durum Butonu' hayata bağlıyor

İletişim ve yaşam platformu BiP, deprem ve diğer doğal afetler ile acil durumlarda kesintisiz iletişim imkanı sunmak için geliştirilen Acil Durum Butonu hizmetiyle tüm operatör kullanıcılarının yanında olmaya devam ediyor.

Turkcell'in açıklamasına göre, BiP uygulaması içinde yer alan kırmızı renkli botuna kayıtlı kişi sayısı 3 milyonu aştı. Bu butonla kullanıcılar her türlü doğal afet anlarında ya da acil durumlarda mevcut konumlarını ve durumlarını önceden belirledikleri "acil durum kişileri" ile tek bir tuşla paylaşabiliyor.

Tüm operatör kullanıcılarının ücretsiz olarak yararlanabildiği bu hizmetle vatandaşlar acil durum anlarında güvende olduklarını ya da yardıma ihtiyacı olduklarını istedikleri kişilere anında iletebiliyor. Kullanıcılar Acil Durum Butonu ile ayrıca 112 Acil Servis, 155 Polis ve 184 SABİM'e de direkt erişebiliyor.

BiP'in Acil Durum Butonu'nda yer alan "Yardım İste" özelliği, ihtiyaç halinde bluetooth teknolojisi üzerinden de çalışarak acil durumlarda hayat kurtarıyor. Bu özelliği kullanmak için bluetooth'u açmak yeterli olurken kullanıcılar, acil durumlarda 300 metreye kadarki alanda çevrelerinde olan kişilerin BiP uygulamalarına sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor.

- İzmir'deki depremde yaklaşık 40 bin kişi kullandı

Açıklamada 1-7 Mart Deprem Haftası'na ilişkin değerlendirmeleri yer alan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, doğal afetler konusunda yaptıkları yatırımlara büyük önem verdiklerini belirtti.

Bir deprem ülkesinde yaşadıkları gerçeğini hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini kaydeden Tansuğ, şunları kaydetti:

"İletişimin ne kadar önemli olduğu yaşadığımız her doğal afet sonrası yeniden gündeme geldi. Bu doğrultuda Türkiye'nin Turkcell'i olarak tüm önlemlerimizi alıyor ve vatandaşlarımızın sevdikleriyle iletişimde kalabilmeleri için teknolojik çözümlerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz. İki yıl önce hayata geçirdiğimiz BiP Acil Durum Butonu ile acil durumlarda operatör bağımsız tüm vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Onların sağlığı ve güvenliği bizim önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alıyor. En son İzmir'de meydana gelen depremde BiP kullanıcıları Acil Durum Butonu ile yaklaşık 40 bin kişiye konumlarını tek tuşa basarak iletti."

Tansuğ, acil durum ve doğal afet durumlarında da teknolojileriyle vatandaşların yanlarında olabilmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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