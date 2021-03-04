Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti

TBMM'de basın açıklaması yapan Ümit Özdağ, İyi Parti'nin kuruluş amacından ve hedeflerinden uzaklaştığını belirtti.

İyi Parti'nin 20 Eylül 2020'de yaptığı olağan kongresinde Atatürk çizgisindeki milliyetçilerin tasviye edildiğini dile getiren Özdağ, tasviye edilenlerin yerine FETÖ'cülerin getirildiğini aktardı.

"FETÖ'CÜLERİN İYİ PARTİ KADROLARINA DERS VERDİĞİ DÖNEMİ BAŞLATTINIZ"

İyi Parti'deki FETÖ'cü sızmaların devam ettiğini söyleyen Özdağ, "HDP'yle Anayasa çalışmalarını yürüten Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın yönettiği İyi Parti Diplomasi Akademisi'nde İstanbul İyi Parti İl Başkanı'nın eniştesi ve 2010 senesine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi'nde komiser olarak çalışan ve 2010 sonrasında FETÖ'cü polislerin diğer devlet kurumlarına kaydırılması çerçevesinde Yurt Dışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu'nda göreve başlayan ve 3 kez FETÖ'den soruşturma geçiren kişi 'Fırat Yaldır' konferans verecekmiş.

Hayırlı olsun, Ahmet Erozan'a da, yeni İyi Parti'ye de bu yakışıyor. Demek ki artık FETÖ'den soruşturma geçirenlerin İyi Parti kadrolarına ders verdiği dönemi de başlattınız." dedi.

"CHP'DEN GELEN ÇANTALARA ONURUNUZU SATTINIZ"

Özdağ, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Asla parti içi muhalefet yapmadım. Akşener, FETÖ ile mücadelemden rahatsız oldu.

İyi Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler. Bana kızacağınıza İyi Parti'nin içişlerine karışan CHP İstanbul İl Başkanı'na kızın.

CHP'li belediyelerden gelen çantalara onurunuzu sattınız. İyi Parti CHP'nin uydu partisi haline geldi.

Tekrar söylüyorum; İyi Parti İstanbul Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ ile iltisaklıdır. Ayrıca FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle görüşmeleri varsa FETÖ iltisaklısıdır.

İyi Parti içerisindeki FETÖ'cü ilerleme maalesef devam ediyor. Türk milliyetçileri zamanı geldiğinde bu zihniyetten hesabını soracaktır.

HDP'nin kahvaltı talebine cevap veren Akşener, benim çağrılarıma cevap vermedi.

FETÖ'cü derneklerin kurucusu olan kriptolarla, HDP'yle aynı masaya oturanlarla, Türkiye'nin Suriyeliler aracılığıyla istilasına sesini çıkarmayanlarla, Atatürkçüleri, gençleri aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değil. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir. Ama ben istifa ediyorum."