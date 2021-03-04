New York'taki Türkiye aleyhtarı ilanlara soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı
|04 Mart 2021 14:55
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