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New York'taki Türkiye aleyhtarı ilanlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı
 04 Mart 2021 14:55
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New York'taki Türkiye aleyhtarı ilanlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı

Anadolu Ajansı
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