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Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran Osman Paşa açıklaması

Baykar Savunma şirketi CEO'su Selçuk Bayraktar, düşen helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş için bir açıklama yaptı. Erbaş "Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir Komutanımızdı." dedi.
 04 Mart 2021 20:39
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Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran Osman Paşa açıklaması

Baykar Savunma şirketi CEO'su Selçuk Bayraktar, Osman Erbaş için bir açıklama yaptı işte o açıklama

Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir Komutanımızdı.
Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.
Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz...
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım...
Sizi, muhabbetinizi, dostluğunuzu, kahramanlığınızı hep özleyeceğiz...
Selçuk Bayraktar
4 Mart 2021
Memurlar.Net
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