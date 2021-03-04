Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran Osman Paşa açıklaması
|04 Mart 2021 20:39
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Baykar Savunma şirketi CEO'su Selçuk Bayraktar, Osman Erbaş için bir açıklama yaptı işte o açıklama
Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım.
Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere
davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle
gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin
sevdiği kahraman bir Komutanımızdı.
Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.
Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz...
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım...
Sizi, muhabbetinizi, dostluğunuzu, kahramanlığınızı hep özleyeceğiz...
Selçuk Bayraktar
4 Mart 2021
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