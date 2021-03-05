'Biz tutanağımızı tutalım, siz itirazınızı yaparsınız'
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilçe kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun eczane denetimi sosyal medayada gündem oldu.
|05 Mart 2021 09:42
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilçe kaymakamı İsmail Çorumluoğlu İçişleri Bakanlığı'nın yeni 'dinamik denetim' genelgesi uyarınca, denetleme yaptı.
Denetleme sırasında bir eczaneye ceza yazılması talimatını veren Kaymakam Çorumluoğlu Eczane görevlileri ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.
Eczane görevlisi 3 kişini bir birine yakın mesafede oturması ve bazı görevlilerin maske takmaması gerekçesiyle ceza yazılması talimatını verdi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, eczane görevlileri, çay ve su içtiklerini , bu yüzden maskelerini aşağı indirdiklerini belirterek ceza yazılmasına tepki göstermeleri üzerine, Kaymakam Çorumluoğlu, verilen cezaya itiraz edebileceklerini belirterek eczaneden ayrıldı.
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