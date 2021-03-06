Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamalarla ilgili yapılan düzenlemeye atıfta bulunarak bir tweet attı.
|06 Mart 2021 11:20
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Bakan Koca tweet'inde bu cumartesi gününe dikkat çerekek "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" diye yazdı.
Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021
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