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Diyanet İşleri Başkanı, koronavirüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı. Üç gün önce belirti gösteren Erbaş'ın yapılan testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı.
 06 Mart 2021 15:40
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Diyanet İşleri Başkanı, koronavirüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bitlis'te şehit olan 11 asker için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki camiinde yapılan cenaze törenine Covid-19 testi pozitif çıktığı için katılamadı.

Başkan Ali Erbaş, Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

İşte o açıklama;

Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşaellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim.
Memurlar.Net
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