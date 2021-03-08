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Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul, Genel Müdür Mehmet Hakan Atilla'nın istifasının kabul edildiği açıkladı
 08 Mart 2021 11:52
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması şöyle:

"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir."
Memurlar.Net
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