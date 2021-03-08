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Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Konya'da bir baba, oğlunu boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.
|08 Mart 2021 20:31
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Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü.
Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm." dedi.
Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı.
İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı kaydedildi.
Eve gelen çocuğun diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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