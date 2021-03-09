1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj

Senarist Birol Güven, Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden önce kendisine mesaj attığını ve mesajda şiir gönderdiğini söyledi
 09 Mart 2021 09:35
+Aa- Yazdır
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj

Birol Güven Rasim Öztekin'in krizden 20 dakika önce gönderdiği mesajı paylaştı

Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyururken yakın arkadaşlarından ve uzun süre birlikte çalıştığı yönetmen Birol Güven kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisiyle paylaştığı bir şiiri ve gönderdiği mesajı paylaşarak Rasim Öztekin'i andı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye mesajı yayınladığı usta oyuncu Rasim Öztekin'in ölüm haberini alan çok sayıda oyuncu arkadaşı hastaneye geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Öztekin'in vefat haberini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok siyasetçi ve yüz binlerce vatandaş taziye mesajları yayınladı.

KALP KRİZİNDEN 20 DAKİKA ÖNCE BİROL GÜVEN'E BU MESAJI ATMIŞ

Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven'e şiir yazdığı ortaya çıktı. Güven mesajında, "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" dedi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, 'beşinci kavuklu' olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti: "Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

DİZİDEN ARKADAŞLARI AÇIKLAMA YAPTI

Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral, "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk, 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ünlü oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
08 Mart 2021 21:43		 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
07 Mart 2021 17:38
Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı
07 Mart 2021 16:20		 Gülben Ergen şikayetçi olmuştu; Erhan Çelik hakkında 8 yıla kadar hapis istemi
06 Mart 2021 09:38
Behzat Ç. geri dönüyor: Senarist koltuğunda Emrah Serbes var
06 Mart 2021 08:53		 Yeşim Salkım'dan 'Sisi' hakkında suç duyurusu
05 Mart 2021 18:04
Reynmen'e 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame
04 Mart 2021 19:42		 Bir Zamanlar Çukurova'nın saniye'si mutasyonlu virüse yakalandı
03 Mart 2021 16:33
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı
03 Mart 2021 00:34		 Esra Erol yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı
02 Mart 2021 23:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - FIFA'dan Luyindama için Galatasaray'a 736 bin euro!10:42 - Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor10:33 - Altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor10:31 - Arkadaşının yolladığı 'EBA' mesajına tıkladı, 4 bin lirasına mal oldu10:20 - Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı10:19 - Adana'da komşu kavgası sırasında eşinin kazara vurduğu kadın öldü
10:17 - 18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi10:16 - Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı10:15 - Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yatırılacak10:11 - İnternetten satın aldığı fırın yerine oyuncağını gönderdiler10:03 - Ankara'da terör örgütü PKK operasyonu: 3 gözaltı10:03 - Borsa güne yükselişle başladı
10:01 - Memuriyete girmeden önce üst öğrenim biterse intibak nasıl yapılır!09:50 - Kısıtlamayı ihlal edip, işlem yapan bekçiye kafa attı09:46 - Kontrollü normalleşmede yeme-içmeye koştuk!09:45 - Kestiği ağacın parçaları başına düştü, hayatını kaybetti09:44 - Polisten kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalına saklanırken yakalandı
09:37 - Altında gözler ABD'deki Temsilciler Meclisi'nde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'
Yeniden kapanma perişan eder: Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor
'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü değişti
Anadolujet'ten yüzde 30 indirimli uçak bileti
Köpeğe ilaç yazmayan aile hekimlerine soruşturma
Vergi gelirleri için yeni torba yasa geliyor
Altay tankının motoru için anlaşma sağlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çamaşır sodası 1
ince maraz 1
sandalet 2
bilingual 1
pazar kahvaltısı 1
lahana dolması 4
indis 1
rasim öztekin 8
Sofra tuzu 3
seslendirme sanatçılarımızın başarısı 2
SON İLANLAR
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam