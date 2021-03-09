Mersin Üniversitesi, GYS sözlü sınavında tüm adaylara 100 puan verdi
|09 Mart 2021 16:36
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Mersin Üniversitesi tarafından Şube Müdürü ve Şef kadrolarına yönelik görevde yükselme sınavı gerçekleştirildi.
Yazılı sınav sonrası ilgili mevzuatı gereğince gerçekleştirilen sözlü sınavda katılan tüm adaylara istisnasız 100 tam puan verildi. Böylece, yazılıda en yüksek puanı alan adayların hakları yenilmedi.
Sınav sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Kamuya girişte ve yükselmede birçok sorunlu işleme sebebiyet veren mülakat uygulamasının kaldırılmasına vesile olması ümidiyle, Mersin Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere ilgili kurum yetkililerini tebrik ediyoruz
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