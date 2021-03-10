1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı

Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklayamadığı için adaylar itirazlarını yapamadı
 10 Mart 2021 10:08
+Aa- Yazdır
MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2-3 Mart 2021 tarihlerinde e-Sınav olarak MEB Unvan Değişikliği Sınavı yapmış ancak sınav soru ve cevaplarını hala yayınlamamıştır.

Kılavuzda, sorular ilan edildikten sonra sorulara itiraz edileceği belirtilmiş olmasına rağmen, soru ve cevaplar yayımlanmadığından itiraz edebilmek mümkün olmamıştır.

Sınava giren adaylar, Bakanlığın soru ve cevapları yayınlamasını talep etmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, EBA'yı KKTC ile ortak kullanıma açacak
09 Mart 2021 17:14		 Öğretmenler, bu proje ile öğrencilerini doğayla buluşturacak
09 Mart 2021 15:58
2021'de 1989 hafız öğrenci ile eğitim öğretim devam ediyor
09 Mart 2021 11:10		 Mesleki eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki 67 bin 500 öğretmene eğitim
09 Mart 2021 09:23
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kadın öğretmenlerle buluştu
08 Mart 2021 17:06		 Bakan Selçuk'tan Dünya Kadınlar Günü paylaşımı: 365 gün aynı bilinçle
08 Mart 2021 14:07
Liselerde yüz yüze sınavlar bugün başlıyor
08 Mart 2021 12:01		 MEB, adaylık kaldırma sınav tarihini açıkladı
07 Mart 2021 22:20
MEB: Resmi kanallardan paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyin
07 Mart 2021 15:00		 Özel uygulama okullarının tamamına Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak
07 Mart 2021 12:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:15 - Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı10:13 - Yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor10:11 - Avrupa Türk balığına göz dikti! Talep yüzde 50 arttı10:08 - MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı10:08 - İyi Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse 'evet' deriz10:05 - AÖF ara sınav tarihleri açıklandı
10:03 - TUİK işsizlik verilerini açıkladı... İşsizlik düşüşte10:02 - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı10:01 - Osmaniye'de toplu ulaşım araçlarında HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi09:52 - Bakan Selçuk: 29 ilaç geri ödeme listesine alındı09:49 - Diyanet'ten 'sezaryen' fetvası: Zorunluluk yoksa caiz değil09:45 - Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması
09:44 - Ziraat Bankası 230 personel alacak09:40 - Dolar güne yükselişle başladı09:37 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor09:35 - Batman'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı09:30 - Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, öldü
09:28 - Mervenur'un ölüm nedeni belli oldu: Arkadaşı boğmuş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
Ziraat Bankası 230 personel alacak
Kapatma davası beklenmeyecek
Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz
Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
Ödünç vekille hülleye son
Ekonomik Reform Paketi cuma günü açıklanıyor
Okullar bütün yaz açık olacak
Papa ziyaretinde harita rezaleti!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ebys 3
sinirden gülmek 1
çabana sağlık 1
çapçup mantısı 3
copy paste değil alın teri 2
İçini dökme 2
erik 3
horum 1
Bet 1
motivasyon 1
SON İLANLAR
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam