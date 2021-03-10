MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı
Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklayamadığı için adaylar itirazlarını yapamadı
|10 Mart 2021 10:08
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2-3 Mart 2021 tarihlerinde e-Sınav olarak MEB Unvan Değişikliği Sınavı yapmış ancak sınav soru ve cevaplarını hala yayınlamamıştır.
Kılavuzda, sorular ilan edildikten sonra sorulara itiraz edileceği belirtilmiş olmasına rağmen, soru ve cevaplar yayımlanmadığından itiraz edebilmek mümkün olmamıştır.
Sınava giren adaylar, Bakanlığın soru ve cevapları yayınlamasını talep etmektedir.
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