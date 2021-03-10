Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz Miraç kandilinizi tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize, ümmetimize huzur ve esenlik vermesini diliyorum.

9 MART 2003'TE MECLİS'TEKİ YERİMİZİ ALDIK

Biz Meclis dışında kalmıştık. O dönemde sayın Deniz Baykal'ın sergilediği duruşla Meclis'te yapılan yasayla bu yasağımız kalktı. Biz de 9 Mart 2003'te Meclis'teki yerimizi aldık, ardından Başbakanlık görevimizi üstlendik. 3 Kasım 2002'den bugüne kadar AK Parti Milletvekili olarak hizmet vermiş olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak ilan ettik. Marşımız geçmişimizin özeti olması yanında geleceğimizin de rehberidir. Manasıyla anlayamayan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabileceğine ihtimal vermiyorum. Malazgirt'ten bu yana üzerimizdeki yaşadığımız toprakları vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere erinden başkumandanına kadar tüm ordumuzu minnetle anıyorum. allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyorum. Türkiye'nin son 7-8 yıldır İstiklal mücadelesi verdiği gerçeğini anlamayanlara Rabbimden hidayet diliyorum.

Türkiye yenilebilir enerji başta olmak üzere gerçekleştirdiği enerji atılımlarıyla dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerdendir. Enerji alanındaki en büyük yatırımlarımızdan biri de Akkuyu'dur. Ülkemize gelişi her nedense sürekli engellenmiştir. Biz de Türkiye'ye nükleer güç santrali kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunun başında CHP zihniyeti vardır.

DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA

Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. CHP zihniyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat.. Damat kadar taş düşsün başınıza... Bakanlık yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar paranın hepsi bu milletin Hazinesi'nde ve Merkez Bankası'nda... Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa sizdedir. Sizin o kayıp yıllar dediğiniz yıllar var ya... Orada... Sözcünüz Hazine'de çantacı gibi dolanırdı. Bu ülkenin ne Hazine'sini ne de Merkez Bankası'nı güçlendirmediler. Şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Bizim ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. ama şimdi mevcut Enerji Bakanımız Berat Bey'in yardımcısıydı. Berat Bey'in görevde olduğu zamanda 2 sondaj, 3 sismik araştırma gemisi aldık. Bir sondaj gemisi daha alıyoruz. Filomuz belki de dünyada en güçlü filolardan biri haline geliyor. İstersem ben bunları kiralarım. Bunlar çok ciddi miktarlarla kiralanıyor. Türkiye eşlini açan değil el veren konumundadır. Ey o tweeti atanlar damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde o adımlar atıldı. Çok nankörsünüz be. Siz bunları duymadınız mı, görmediniz mi? Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz. Akkuyu da Berat Bey'in görevde olduğu dönemde başladı. Sayın Putin'le inşallah 3. reaktörün temel atma törenini yapacağız. Ardından 3-4 ay sonra 4. reaktörün temel atma törenine sıra gelecek.,

AKKUYU TEK BAŞINA ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 4800 megavatlık kurulu gücüyle elektrik üretecektir. Bu tesis tek başına ülkemizin elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılayacak. Bay Kemal bunlardan anlar mısın? Yanındaki çantacıların bunlardan anlar mı? Kafa yorun da millet sizi adam sansın.

SİZ TARİHİNİZE BAKIN

Kalkınmanın temel altyapısı olan enerji konusunda geçtiğimiz 18 yılda takdire şayan gelişme gösterdiğimizi kimse inkar edemez. Bunlar istedikleri kadar inkar etsinler, biz işimize bakıyoruz. Maliyeciyim falan diyor ama bunun maliyeci olması bu rakamları değiştirmez, biz işimize bakalım.

Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var. Bunlar içinde de yerli enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz 19 bin megavattan 61 bin megavatın üzerine çıktı. Kalkıp da sen bize Merkez Bankası'nın şu kadar parası nereye gitti, ne oldu diye sorma. Siz tarihine bakın. Sizin döneminizde Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl buharlaştı, onun hesabını verin. Bu sondajları kiralık gemi ile yaptırsaydık satın aldığınızdan daha fazla bedel ödeyecektik. Derin sondaj alanında Türkiye'nin önde gelen bir kaç ülkesinden biri olduk. Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, Filyos Limanı'nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ediyor. O da inşallah Nisan'da sondaja başlayacak. Bu kazanımları saylayan sayın Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ben teşekkür ediyorum.

Doğal gaz imkanı sunulan nüfusun oranı son 10 yılda yüzde 25'ten yüzde 84.4'e çıktı. Bu refah düzeyinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Artık kömür kullanan ev neredeyse kalmadı. Büyük oranda vatandaşlarımız doğal gaza geçiyor. Bugün 81 ilin tamamında doğal gazdan istifade ediliyor. Boru kütüklerle gönderirlerdi.

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