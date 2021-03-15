'Biraz da bizim Enver semirsin, bal tutan parmağını yalar'
|15 Mart 2021 09:40
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Ahmet Hakan, bugün köşesinden gazeteci yazar Enver Aysever'i ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni topa tuttu. "Biraz da bizim Enver semirsin" başlığıyla sert bir yazıyı kaleme alan Hakan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 'baştan belli ihale' ile Enver Aysever'e toplam 238 bin 500 liralık bir kazanç sağlandığını yazdı.
Ahmet Hakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 18 günlük 'okuma-yazma ve yazarlık atölyesi' ihalesinin partinin yandaşı Enver Aysever'e verilmesini sert ifadelerle eleştirdi ve dikkat çeken sorular sordu.
"İktidarın bu türden uygulamaları karşısında yeri göğü ayağa kaldıranlar, İzmir belediyesinin Enver Aysever'in adresine teslim ettiği bu ihaleyi görmezden geliyorlar" diyerek susma nedenlerinden birini de şöyle özetledi: "Biraz da bizim Enver semirsin, bal tutan parmağını yalar"
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