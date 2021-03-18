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Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi

Twitter'da açtığı '@ HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzlu hesap üzerinden trollük yaparak AK Partili üst düzey isimlere küfür ve hakaret yağdıran Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G., hem Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hem de Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek. Gündüz hakkında HSK tarafından idari, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.
 18 Mart 2021 07:59
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Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi

Twitter'da AK Partili üst düzey isimlere küfür ve hakaret edilen trol hesabın sahibi olduğu ortaya çıkan ve HSK tarafından açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G., Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Gündüz hakkında 20 Ocak 2021 tarihinde HSK 1. Daire tarafından soruşturma izni verildi.

6 YIL HAPİS TALEBİ

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başmüfettiş görevlendirildi. Başmüfettiş yaptığı ön inceleme sonucunda Gündüz'ün açığa alınmasını HSK 2. Dairesi'nden talep etti. HSK 2. Dairesi de söz konusu talebi yerinde görerek Gündüz'ün açığa alınmasına karar verdi. HSK'nın açığa aldığı Gündüz hakkında yürütülen adli soruşturma tamamlandı. Gündüz hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçu kapsamında 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliği ile kabul edildi. Gündüz, 3 Mayıs 2021 günü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı önüne çıkacak.

HAKARET ETTİĞİ DEVLET YETKİLİLERİ

Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin, Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'a trol hesabı üzerinden hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMADA 'CEP TELEFONU' DETAYI

Soruşturma birimleri ve bilirkişiler tarafından trol hesabını kendisine ait cep telefonu ve numarasından kullandığı tespit edilen Gündüz hakkındaki dosyanın İstanbul'dan Samsun'a yetkisizlikle gönderildiği, Gündüz'ün bu gelişme üzerine 4 Ocak'ta apar topar cep telefonunu yenilediği ortaya çıktı. Gündüz, ifadesinde uzun zamandır söz konusu numarayı kullandığını, çocuğunun telefonunu suya düşürmesi nedeniyle bozulan telefonu yerine, yeni telefon aldığını öne sürdü.

Soruşturma dosyasının Samsun'a ulaştığı gün Gündüz'ün cep telefonunu değiştirmesi, hakkındaki soruşturma dosyasının geldiğine ilişkin kendisine meslektaşlarınca bilgi sızdırıldığı şüphesini de beraberinde getirdi. İddianameye göre; Gündüz soruşturma birimlerine eski telefonunu evde olduğunu belirterek teslim etti. Çocuğunun suya düşürdüğünü söylediği cep telefonunda yapılan bilirkişi incelemesinde, içinden ana kartının kırılarak yerinden söküldüğü, ana kartın yerinde olmaması nedeniyle imaj alınma işleminin yapılamadığı vurgulandı.

YALANI BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Savcı Gündüz, "HOHMUSTESARI" adlı trol hesabı kullandığını kabul etmezken, hesabı Gündüz'ün kullandığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kesin olarak tespit edildi. Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde Gündüz'ün kullanımında olan cep telefonu numarası ile Twitter'a giriş yaptığı belirlendi. Gündüz'ün soruşturma kapsamında verdiği yazılı ve sözlü ifadelerde, Twitter hesabının olmadığını beyan ederek açıkça gerçeğe aykırı beyan verdiği ortaya çıkarıldı.

Samsun Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gündüz'ün kullandığı "0530.. .. 39" numaralı cep telefonundan hangi tarihlerde Twitter'a giriş yaptığının tespiti için BTK'dan İnternet Trafik Bilgileri Verileri'ni (CGNAT) istedi. BTK'dan gelen cevabi yazıda, suça konu paylaşımların yapıldığı tarih ve saatlerde Gündüz'ün cep telefonuyla Twitter'ın Türkiye'deki IP adreslerine bağlanıldığı ve verilerin uyuştuğu kaydedildi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK - Nazif KARAMAN
Sabah
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