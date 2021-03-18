1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay'dan radyoloji teknisyenleriyle ilgili önemli karar

Danıştay Onuncu Dairesi, skopi, radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına hükmetti.
 18 Mart 2021 22:14
+Aa- Yazdır
Danıştay'dan radyoloji teknisyenleriyle ilgili önemli karar

22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Genel Sağlık-İş tarafından tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerinin görev tanımında yer alan (f) ve (g) bentlerinin, düzenlemelerinin iptali için Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır. Danıştay Onbeşinci Dairesi 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22.10.2018 tarih 2016/2646 E 2018/4385 K sayılı kararı ile Genel Sağlık-İş'in temyiz başvurusunun kısmen kabulüne vermiştir. Bozma kararın üzerine Danıştay Onuncu Dairesi 2020/1123 E 2020/4632 K sayılı dosyasında aşağıdaki gerekçe ile skopi ve radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar vermiştir.

".Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen hükmünde "her türlü radyografileri yapmak" röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, "uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler"in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Danıştayın 'bozma' kararı işlemin 'iptali' anlamına gelir mi?
17 Mart 2021 00:01		 Sağlık idaresi okulu mezunları sağlık lisansiyeri sayılır mı?
16 Mart 2021 12:05
Danıştay: Belediye şirketlerine müdür atama yetkisi Mecliste
16 Mart 2021 01:25		 Ceza soruşturmalarında benzer suçların yargılanmasına dair Danıştay kararı!
16 Mart 2021 00:00
Genel sekreterin görevden alınmasında geniş takdir hakkı!
14 Mart 2021 16:08		 Yargıdan Soyer, Yavaş ve İmamoğlu'na kötü haber!
14 Mart 2021 00:24
Bursu krediye çevrilen öğrenci için mahkemeden emsal karar
12 Mart 2021 09:16		 Danıştay, ilçe değişikliği için halk oylaması yapan mahallelinin talebini haklı buldu
10 Mart 2021 10:19
Bakanlık Müşavirinin Mühendis olarak atanmasına mahkemeden onay
09 Mart 2021 00:04		 Mahkeme, 450 Bakanlık Maarif müfettişinin atamasını iptal etti
08 Mart 2021 17:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:37 - Yılmaz Özdil, aşı yaptıran sağlık personelini kızdırdı23:29 - İran Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye gelecek23:18 - Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti22:58 - Algida, Maraş dondurması davasını kaybetti22:57 - Ayakkabısı fazla olan evlere misafir denetimi22:54 - Avukat İsmail Kavşut evinde ölü bulundu
22:50 - Fransa'da yeniden kapanıyor22:28 - Prof. Ertuğrul: İki, üç maske takmanın büyük bir faydası yok22:26 - Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop22:24 - Bilim Kurulu üyesi: Haziran'da yerli aşımızı üretebiliriz22:15 - NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı22:14 - Danıştay'dan radyoloji teknisyenleriyle ilgili önemli karar
21:58 - İngiltere Başbakanı, Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak21:55 - Kilis'e 2 roket düştü21:52 - Maden ocağında iş kazası: 1 mühendis, 1 işçi yaralı21:50 - Gaye öğretmen Covid-19'a yenik düştü21:25 - Şehit yakını eğitimcilerden İstiklal Marşı videosu
21:24 - Vaka sayısı kritik eşiği aştı! 20 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MB, faiz kararını açıkladı... Beklentilerin üstünde faiz artışı yapıldı
Faiz kararının ardından dolar ve altın sert düştü
Bakan Koca'dan ek ödeme açıklaması.... Köklü revizyon gündemimizde
İmamoğlu'nun 'Seni bulurum' dediği öğretmen konuştu
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
Siyaset yasağı istenen 687 HDP'linin tam listesi
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
Vaka sayısı kritik eşiği aştı! 20 bini geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiç değişmemişsin ifadesi 1
haloti 1
mirim 2
çanakkale zaferinin simge isimleri 2
kıble 1
zippo 1
elekçi 1
bedava verseler almam 5
yükses sesle konuşmak 2
türk yıldızları 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 7 işçi alacak
Çay İşletmeleri 500 geçici işçi alacak
Tokat Çat Belediyesi memur alacak
İstanbul Fatih Belediyesi 40 Zabıta Memuru alacak
Anvers Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam