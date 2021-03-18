Danıştay'dan radyoloji teknisyenleriyle ilgili önemli karar
|18 Mart 2021 22:14
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22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.
Genel Sağlık-İş tarafından tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerinin görev tanımında yer alan (f) ve (g) bentlerinin, düzenlemelerinin iptali için Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır. Danıştay Onbeşinci Dairesi 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22.10.2018 tarih 2016/2646 E 2018/4385 K sayılı kararı ile Genel Sağlık-İş'in temyiz başvurusunun kısmen kabulüne vermiştir. Bozma kararın üzerine Danıştay Onuncu Dairesi 2020/1123 E 2020/4632 K sayılı dosyasında aşağıdaki gerekçe ile skopi ve radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar vermiştir.
".Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen
hükmünde "her türlü radyografileri yapmak" röntgen teknisyenlerinin
görevleri arasında sayılmasına karşılık, "uzman tarafından yapılması gereken
özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili
grafiler"in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu
açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği
hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin
görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid
görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava
konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek
Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in
"Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve
(g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme
teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."
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