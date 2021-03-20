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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen COVID-19 vakası sayılarını açıkladı.
 20 Mart 2021 21:48
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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen COVID-19 vakası sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün.

Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz.

100 bin nüfusa göre vaka sayısı İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İl Adı Sayı
Adana 61,58
Adıyaman 169,81
Afyon 47,36
Ağrı 41,46
Aksaray 214,42
Amasya 194,04
Ankara 107,99
Antalya 119,18
Ardahan 86,31
Artvin 113,86
Aydın 69,07
Balıkesir 288,16
Bartın 76,89
Batman 28,54
Bayburt 74,47
Bilecik 114,30
Bingöl 47,56
Bitlis 23,08
Bolu 100,38
Burdur 72,26
Bursa 97,14
Çanakkale 202,75
Çankırı 122,64
Çorum 138,65
Denizli 49,38
Diyarbakır 18,78
Düzce 95,28
Edirne 219,49
Elazığ 80,11
Erzincan 124,13
Erzurum 72,40
Eskişehir 116,56
Gaziantep 87,33
Giresun 356,35
Gümüşhane 105,15
Hakkari 15,69
Hatay 61,77
Iğdır 107,30
Isparta 74,49
İstanbul 251,12
İzmir 111,41
Kahramanmaraş 67,37
Karabük 84,15
Karaman 89,44
Kars 30,53
Kastamonu 197,41
Kayseri 196,07
Kırıkkale 73,91
Kırklareli 155,09
Kırşehir 61,31
Kilis 258,42
Kocaeli 176,39
Konya 252,18
Kütahya 111,33
Malatya 140,54
Manisa 64,66
Mardin 17,08
Mersin 80,70
Muğla 92,33
Muş 21,16
Nevşehir 79,35
Niğde 104,40
Ordu 258,87
Osmaniye 198,52
Rize 202,41
Sakarya 124,49
Samsun 508,97
Siirt 14,20
Sinop 309,06
Sivas 55,83
Şanlıurfa 18,30
Şırnak 8,18
Tekirdağ 168,26
Tokat 248,72
Trabzon 246,95
Tunceli 63,52
Uşak 19,49
Van 27,41
Yalova 275,31
Yozgat 92,82
Zonguldak 81,02
Memurlar.Net
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