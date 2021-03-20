İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
|20 Mart 2021 21:48
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen COVID-19 vakası sayılarını açıkladı.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün.
Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz.
100 bin nüfusa göre vaka sayısı İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.
Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. pic.twitter.com/MWa4RsIJDdDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2021
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|61,58
|Adıyaman
|169,81
|Afyon
|47,36
|Ağrı
|41,46
|Aksaray
|214,42
|Amasya
|194,04
|Ankara
|107,99
|Antalya
|119,18
|Ardahan
|86,31
|Artvin
|113,86
|Aydın
|69,07
|Balıkesir
|288,16
|Bartın
|76,89
|Batman
|28,54
|Bayburt
|74,47
|Bilecik
|114,30
|Bingöl
|47,56
|Bitlis
|23,08
|Bolu
|100,38
|Burdur
|72,26
|Bursa
|97,14
|Çanakkale
|202,75
|Çankırı
|122,64
|Çorum
|138,65
|Denizli
|49,38
|Diyarbakır
|18,78
|Düzce
|95,28
|Edirne
|219,49
|Elazığ
|80,11
|Erzincan
|124,13
|Erzurum
|72,40
|Eskişehir
|116,56
|Gaziantep
|87,33
|Giresun
|356,35
|Gümüşhane
|105,15
|Hakkari
|15,69
|Hatay
|61,77
|Iğdır
|107,30
|Isparta
|74,49
|İstanbul
|251,12
|İzmir
|111,41
|Kahramanmaraş
|67,37
|Karabük
|84,15
|Karaman
|89,44
|Kars
|30,53
|Kastamonu
|197,41
|Kayseri
|196,07
|Kırıkkale
|73,91
|Kırklareli
|155,09
|Kırşehir
|61,31
|Kilis
|258,42
|Kocaeli
|176,39
|Konya
|252,18
|Kütahya
|111,33
|Malatya
|140,54
|Manisa
|64,66
|Mardin
|17,08
|Mersin
|80,70
|Muğla
|92,33
|Muş
|21,16
|Nevşehir
|79,35
|Niğde
|104,40
|Ordu
|258,87
|Osmaniye
|198,52
|Rize
|202,41
|Sakarya
|124,49
|Samsun
|508,97
|Siirt
|14,20
|Sinop
|309,06
|Sivas
|55,83
|Şanlıurfa
|18,30
|Şırnak
|8,18
|Tekirdağ
|168,26
|Tokat
|248,72
|Trabzon
|246,95
|Tunceli
|63,52
|Uşak
|19,49
|Van
|27,41
|Yalova
|275,31
|Yozgat
|92,82
|Zonguldak
|81,02
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