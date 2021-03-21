Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
|21 Mart 2021 00:34
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Sağlık Bakanlığı, 20 Mart 2021 tarihi itibariyle, illere göre 100 binde vaka
sayılarını açıkladı.
Ancak Bakanlık illerin risk haritasını güncellemedi.
Bakanlık bugüne kadar illeri 4 renge ayırarak açıklamaktaydı. Ancak renklerdeki
vaka sayısı kriteri açıklanmamıştı. Örneğin Mavi renk için 0-20 arası
mı yoksa 0-50 arası mı olduğu net şekilde açıklanmamıştır. Dün yayımlanan verilerde,
siyah beyaz renk kartelasına göre, Bakanlığın vaka sayı kriterlerini yükselttiği
düşünülmektedir. Örneğin daha önce 0-20 vaka sayısı "Mavi"
iken yeni verilerde 0-50 vaka sayısı "Mavi" olarak görülmektedir.
Yeni verilerde 51-100 Sarı,
101-200 "Turuncu"
201 ve üzeri "Kırmızı"
olarak belirlenmiş görünmektedir. Bakanlığın sitesindeki veriler için tıklayınız.
Bu yeni belirlemeye göre oluşan harita ise şu şekildedir:
Memurlar.net'in Notu: Yukarıdaki renklendirme, Bakanlığın renklendirmede esas aldığı vaka sayılarını yükselttiği düşünülerek oluşturulmuştur.
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