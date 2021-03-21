Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası

Sağlık Bakanlığı, 20 Mart 2021 tarihi itibariyle, illere göre 100 binde vaka sayılarını açıkladı.

Ancak Bakanlık illerin risk haritasını güncellemedi.

Bakanlık bugüne kadar illeri 4 renge ayırarak açıklamaktaydı. Ancak renklerdeki vaka sayısı kriteri açıklanmamıştı. Örneğin Mavi renk için 0-20 arası mı yoksa 0-50 arası mı olduğu net şekilde açıklanmamıştır. Dün yayımlanan verilerde, siyah beyaz renk kartelasına göre, Bakanlığın vaka sayı kriterlerini yükselttiği düşünülmektedir. Örneğin daha önce 0-20 vaka sayısı "Mavi" iken yeni verilerde 0-50 vaka sayısı "Mavi" olarak görülmektedir.

Yeni verilerde 51-100 Sarı,

101-200 "Turuncu"

201 ve üzeri "Kırmızı"

olarak belirlenmiş görünmektedir. Bakanlığın sitesindeki veriler için tıklayınız.

Bu yeni belirlemeye göre oluşan harita ise şu şekildedir: