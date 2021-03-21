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MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

TCMB Başkanı Kavcıoğlu:"Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecek"
 21 Mart 2021 12:45
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MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Kavcıoğlu, ilk açıklamasını yazılı yaptı.

TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini belirten Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."
Anadolu Ajansı
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