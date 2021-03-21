MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
|21 Mart 2021 12:45
|+Aa- Yazdır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.
Kavcıoğlu, ilk açıklamasını yazılı yaptı.
TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini belirten Kavcıoğlu, şunları kaydetti:
"Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Akaryakıta tavan fiyat uygulaması yargıya taşınıyor
18 Mart 2021 09:22
|Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
17 Mart 2021 11:03
|2 ilde ekmeğe yapılan zam iptal edilmişti! Bu ilde ekmek 1 lira
14 Mart 2021 17:12
|İstanbul Havalimanı otoparkında mart boyunca yüzde 50 indirim
10 Mart 2021 19:48
|Benzine 30 kuruş zam! Pompaya yansımayacak
09 Mart 2021 17:52
|Enflasyonun gıdası zamlar
04 Mart 2021 06:40
|Mart 2021 kira artış oranı belli oldu
03 Mart 2021 12:11
|Fiyatı, en fazla artan ürün dolmalık biber, en çok düşen ise evcil hayvanlar için gıda
03 Mart 2021 11:36
|İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
03 Mart 2021 10:40
|Başkent'te ekmek fiyatına zam geldi
03 Mart 2021 10:39