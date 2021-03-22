1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın fırtına etkili olacak.
 22 Mart 2021 19:10
+Aa- Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetli ve fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin öngörüldüğü ve çarşamba günü etkisini kaybedeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sıcaklıkların hissedilir derecede azalması bekleniyor
22 Mart 2021 20:03		 THY nisan ayı uçuş planını duyurdu
22 Mart 2021 19:58
'Karadeniz'de seyahatler ve eğitim denetim altına alınmalı'
22 Mart 2021 19:20		 Koronaya yakalanan Müjde, bebeği alındıktan sonra hayatını kaybetti
22 Mart 2021 17:46
Akademisyen apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti
22 Mart 2021 17:30		 Prof. Dr. Şener: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir
22 Mart 2021 16:50
3 başkan yardımcısından sonra belediye başkanı da korona oldu
22 Mart 2021 15:29		 Meteoroji uyardı: Sıcaklıklar 15 derece azalacak
22 Mart 2021 15:26
Bakan Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım
22 Mart 2021 14:34		 Aşiretten başlık parası ve altın kararı
22 Mart 2021 14:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:03 - Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor19:58 - THY nisan ayı uçuş planını duyurdu19:56 - Lise öğrencisi 'robot köpek' geliştirdi19:53 - Kanuni Sultan Süleyman portresi açık artırmayla satılacak19:30 - Emekli öğretmen ve eşi başlarından vurulmuş halde bulundu19:25 - Stoltenberg: Türkiye Avrupa'nın savunması için kritik önemde
19:23 - Acil sağlık çalışanları yeni kıyafetlerini podyumda tanıttı19:20 - 'Karadeniz'de seyahatler ve eğitim denetim altına alınmalı'19:18 - Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın koronavirüs aşısı olacak19:10 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için fırtına uyarısı18:53 - Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti18:50 - Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire gözaltına alındı
18:41 - HDP Eş Genel Başkanı Sancar hakkında soruşturma18:39 - Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı18:33 - Göksel Aşan: Kısa zamanda Cuma günü olan kur seviyesine geri döneceğini düşünüyorum18:24 - CHP'li Öztrak: PPK toplayın, faiz kararını geri aldırın18:07 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
17:58 - Çeyrek altın günü 705 TL'den tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Nurettin Canikli, Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıkladı
Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı
'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'
Dolar günü 7,93 TL'den kapattı
Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti
Borsada ikinci devre kesici
MEB, 2021 yılı yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
Dolar'da spekülasyon uyarısı: Panik yapmadan bekleyin
AK Parti'de MKYK'nın yanında kabine değişikliği de bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sisyphos mu prometheus mu 1
mem.net sözlüğün temasının değişmesi 1
çaya şeklini biz verdik 1
sibirya soğuğu 1
avalim 1
down sendromu 2
profiterol 1
Köçekçe 1
istanbul sözleşmesinin feshedilmesi 3
hacivat ile karagöz 2
SON İLANLAR
Malatya İl Milli Eğitim Müd. engelli işçi alacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müd. 16 engelli işçi alacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müd. eski hükümlü işçi alacak
Konya Meram Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi İşçi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam