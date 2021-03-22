Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için fırtına uyarısı
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın fırtına etkili olacak.
|22 Mart 2021 19:10
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
Açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetli ve fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin öngörüldüğü ve çarşamba günü etkisini kaybedeceği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sıcaklıkların hissedilir derecede azalması bekleniyor
22 Mart 2021 20:03
|THY nisan ayı uçuş planını duyurdu
22 Mart 2021 19:58
|'Karadeniz'de seyahatler ve eğitim denetim altına alınmalı'
22 Mart 2021 19:20
|Koronaya yakalanan Müjde, bebeği alındıktan sonra hayatını kaybetti
22 Mart 2021 17:46
|Akademisyen apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti
22 Mart 2021 17:30
|Prof. Dr. Şener: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir
22 Mart 2021 16:50
|3 başkan yardımcısından sonra belediye başkanı da korona oldu
22 Mart 2021 15:29
|Meteoroji uyardı: Sıcaklıklar 15 derece azalacak
22 Mart 2021 15:26
|Bakan Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım
22 Mart 2021 14:34
|Aşiretten başlık parası ve altın kararı
22 Mart 2021 14:21