TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 70 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
|23 Mart 2021 12:19
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 70 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
İhaleye 132 milyar 100 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
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