Liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellendi

MEB Liselerde 2. Dönem 1. sınavlarını Erteleme kararı aldı. 16 Nisan tarihine kadar sadece 12. sınıfların sınavları yapılacak. 9-10-11.Sınıfların Sınavları ise en erken 3 Mayısta başlayacak şekilde ertelendi. Resmi Yazı 81 İl Valiliğine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı gönderidği son yazıda 16 nisan tarihine kadar yapılmasını istediği 2. dönem birinci sınavlarından Planlama yapan okullarda sadece 12. sınıfların yapılmasına izin verdi.

Ara sınıflar 9-10 ve 11. sınıflarda sınavlar 3 Mayıstan önce başlamayacak. Bu kararın alınmasında Mutant virüs ndneiyle illerdeki vaka sayılarında görülen ani artışların etkili olduğu ifade edildi.

Bakan Ziya SELÇUK imzalı 81 il valiliğine gönderilen yazıya göre

Liselerde ikinci dönem sınavları yine okullarda ve yüz yüze yapılacak. 2 temmuz tarihine kadar okullar açık olacak. Mayıs ayındaki vaka sayısına bakılarak eğer sayılarda artma olmazsa 2. dönem 2. sınavlarının ise haizran ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Sınavlar yapılmasa da 1. dönemde olduğu gibi öürencielre sadece 1 yazılı sınav ve 2 perforomans notu veirlerek yıl sonu notu oluşması sağlanacak.

İşte Resmi Yazı: