75 kişilik Ak Parti MKYK tam listesi
75 kişilik Ak Parti MKYK tam listesini yayımlıyoruz
|24 Mart 2021 13:12
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Ak Parti'nin 7. olağan kongresi bugün yapılıyor.
Parti yetkilileri MKYK listesinin 75 kişiye çıkacağını duyurmuştu.
Memurlar.net olarak 75 kişilik listenin tam metnini yayımlıyoruz.
İşte Ak PArti MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu ve siyasi Erdem- Etik Kurulu tam listesi
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