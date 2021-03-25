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Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak yaralandı.
|25 Mart 2021 10:51
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Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın yalnız oturduğu Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesindeki evinde meydana geldi.
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, iddiaya göre evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu. Yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhuriyet Savcısı Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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