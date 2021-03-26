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Savcıyı vuran silah astsubaya ait

Cumhuriyet savcısı Ö.S. (28), evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayın kaza mı intihar girişimi mi olduğu araştırılıyor.
 26 Mart 2021 08:00
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Savcıyı vuran silah astsubaya ait

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görevli Cumhuriyet savcısı Ö.S., 28'inci yaş günü için yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi, Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde önceki gün doğum günü partisi yaptı. Çoğu kamuda çalışan arkadaş grubunu evine çağıran Salkım, doğum gününü kutladı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Salkım, silahla başından vuruldu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Salkım, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Cumhuriyet savcısı Salkım, buradaki ilk müdahaleden sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Salkım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TABANCA ASTSUBAYIN

Ankara'da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine atanan Cumhuriyet savcısı Ö.S.'nin vurulmasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın meydana geldiği evde detaylı inceleme yaparken, Salkım'ı yaralayan kurşunun çıktığı tabancaya ise kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Evde ayrıca Salkım'ın başına girip çıkan mermi çekirdeği ile boş kovan da bulunarak incelenmek üzere alındı. Yapılan incelemede silahın evde bulunan astsubay A.M.'ye ait beylik tabancası olduğu öğrenildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ

Olayın ardından evde bulunan kadın Cumhuriyet savcısı H.A., silahın sahibi astsubay A.M., uzman çavuş M.S. ve adliye çalışanı B.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki ifadelerinde, "Silahla ilgili şakalar yapıyorduk. Ö.S., tabancayı alarak şaka yapar gibi kafasına dayadı. Şaka yapıyor gibi yaptı, o sırada silah patladı" dedikleri öğrenildi.

Şüphelilerin 4'ünün de benzer ifadeler verdikleri, ifadelerinin tutarlı ve birbirini doğrulayacak şekilde olduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerde silahın bitişik şekilde ateşlendiği belirlenirken, olayın intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, doğum günü kutlaması sırasında Ö.S.'nin silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: "Şüpheliler alınan ifadelerinde, Ö.S.'nin evdeki A.M.'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir.

EŞYALARA EL KONULDU

Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş, olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Ö.S.'nin tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."
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