Sözleşmeli personel alımında cihaz modeli belirtilerek tecrübe aranabilir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi sözleşmeli personel alımındaki özel şartlar, kurumlarca belirlenerek ilan edilmektedir. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da söz konusu kadrolar için özel şartlar belirleneceği ifade edilmiştir. Ancak ilgili düzenlemede, bunun çerçevesi çizilmemiş, maalesef "belirli bir adayı" tarif eden oldukça kadro ilanı yayımlanmıştır.

Bunun bir örneği, halen başvuru süreci de devam eden Gazi Üniversitesince yapılmıştır. Söz konusu üniversite tarafından 15 Mart 2021 tarihinde 4 Hemşire, 1 Sağlık Teknikeri ve 1 Diğer Sağlık Personeli olmak üzere toplam 6 kadro ilan edilmiştir.

Diğer sağlık personeli alımında, "Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Belgelemek kaydı ile Hastanelerin Patoloji Laboratuvarında 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. Beckman Coulter biyokimya ve Advia Centaur Xpt Cihazlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak." başvuru koşulu aranmıştır.

Kamuya malzeme temin edilirken dahi "marka, model" belirtilmesi ihale mevzuatına aykırılık teşkil ederken, personel ilanlarında doğrudan cihaz modeline yer verilmesi, kamuya girişte fırsat eşitliğine aykırılık teşkil etmektedir. Bununla birlikte, takipçilerimiz patoloji teknikerliği mezunu ve bu alanda tecrübesi olan aday için biyokimya cihazı aranmasının da doğru olmadığını belirtmişlerdir.

Bu bağlamda, Gazi Üniversitesi tarafından belirli bir kişi için açıldığı ortada olan bu ilanın ileride doğabilecek muhtemel mağduriyetleri gözeterek şartları revize etmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz!