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Kokain çektiği görüntüler ortaya çıkan kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, direksiyonda kokain çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan H.K.A'nın gözaltına alındığını duyurdu.
 26 Mart 2021 13:52
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Kokain çektiği görüntüler ortaya çıkan kişi gözaltına alındı

Lüks aracını yolun kenarına çeken kişi, kokain çekti. Araçtaki üçüncü kişi o anları saniye saniye kameraya kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, kokain çektikten sonra direksiyonda yoluna devam eden kişinin Kürşat Ayvatoğlu olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hızla yayılan görüntülerin ardından emniyet de harekete geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, H.K.A'nın ekipler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
DHA
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