Yemeksepeti siber saldırıya uğradı: Kullanıcı bilgileri çalındı!
Türkiye'nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti'ne siber saldırı gerçekleştiği ve kullanıcıların verilerinin çalındığı açıklandı.
|27 Mart 2021 15:32
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