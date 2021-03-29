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200 kişilik işe 52 bin başvuru

Operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park bahçelerde görevlendirmek için 200 işçi alımı yapacak olan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ilanında talep patlaması yaşandı.
 29 Mart 2021 08:00
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200 kişilik işe 52 bin başvuru

İlana şu ana kadar 45 bini üniversite mezunu toplam 52 bin kişi başvurdu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre;

Adana Büyükşehir Belediyesi operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park bahçelerde görevlendirmek için 200 eleman alımı için ilan verdi. İşe alınacak olan 200 eleman için şu ana kadar 52 bin kişinin başvurduğu bildirildi. Başvuranların 45 binin de üniversite mezunu olduğu açıklandı

'GENÇLER ÇARESİZ'

Başvuruların devam etmesi nedeniyle bu sayının daha da artması beklenirken Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ülkenin geldiği nokta ne yazık ki bu. Belediyeler, bu işsizliğin altında eziliyor" dedi. Karalar, "200 eleman alacağız, şu ana kadar 52 bin kişi başvurdu.

Bunların yüzde 90'ını da üniversite mezunları oluşturuyor. Şimdi bu üniversite mezunlarına hangi işi vereceğiz? Bir kere uzmanlık alanları farklı. Mesela kadın, erkek sosyal bilimler mezunu başvuruyor, onu park bahçelerde mi görevlendireceğiz, ağır vasıta şoförü olarak mı? Bu kadar çok üniversite kurulursa ve ona göre iş alanı yaratılmaz ise ülkenin geleceği nokta bu olur. Gençler ne yapsın, çaresiz. Biz de mümkün olduğunca el uzatmaya çalışıyoruz ama bir noktadan sonra tıkanıyor. Biz de, belediyeler olarak bunun altında eziliyoruz."
Sözcü
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