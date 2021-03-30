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KPDK toplantısında sözleşmeli personel ve GYS için iki önemli karar

Bugün yapılan 2021 yılı KPDK toplantısında sözleşmeli personelin sorunları ve görevde yükselme uygulaması için önemli karar alındı
 30 Mart 2021 19:23
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KPDK toplantısında sözleşmeli personel ve GYS için iki önemli karar

Bugün yapılan 2021 yılı KPDK toplantısında sözleşmeli personelin sorunları ve görevde yükselme uygulaması için önemli karar alındı

Toplantıya katılan Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sözleşmeli personel için sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"KPDK'da resmi gündem olan 2 başlıkta da önemli adım atılmış oldu.
1- Sözleşmeli İstihdamı tüm yönleriyle inceleyecek bir komisyon kurulacak. Taraf temsilcileri çalışmaya katılacak.
2- Görevde Yükselme/Ünvan Değişikliği Sınavları için 3 yılı aşmamak üzere düzenleme yapılacak."

Toplantıya kamu tarafını temsilen katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise henüz bir açıklama yapmadı.

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

Sözleşmeli personelin sorunlarına yönelik olarak komisyon kurulması kararı bir mevzuat düzenlemesi gerektirmemektedir. Ancak, kurumlarda 3 yılda bir görevde yükselme ve unvan değişikliği yapılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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