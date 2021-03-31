Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
|31 Mart 2021 17:26
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Büro Emekçileri Sendikası, 7176 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan "sözlü sınav" ve "en az 75 puan" ibarelerinin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açmıştır. Açılan davada temel argüman olarak, düzenlemenin yönetmelikle yapılması ve Resmi Gazetede yayımlanması gerektiği belirtilmiştir.
Danıştay 2. Dairesi yaptığı değerlendirmede, düzenlemenin "kamu personeline ait genel hükümleri kapsaması" nedeniyle 3011 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince Resmi Gazetede yayımlanması gerektiğine karar vermiştir.
Danıştay, bu çerçevede iptali istenen "sözlü sınav" ve "en az 75 puan" ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
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