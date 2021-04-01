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Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar

Yemeksepeti'nin siber saldırıya uğraması ve bazı kullanıcıların bilgilerinin çalınması, siber güvenlik konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.
 01 Nisan 2021 07:20
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Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar

Saldırganların, ele geçirdiği bilgileri kripto para kullanarak yasadışı web'te satabildiğini anlatan Siber Güvenlik Uzmanı Tarık Üstüner, bu konuda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Üstüner, "Dark web'e girerseniz, büyük ihtimalle şu anda o listeleri bulursunuz. Bu bilgiler eskiden kredi kartı ile alınıp satılıyordu. Takip edilemez olduğu için kripto para kullanıyorlar. Durup dururken sizi arayıp 'Kampanyamızdan faydalanmak ister misiniz?' diyenler var ya. İşte bu şekilde bilgilerinizi satın alıyorlar" dedi. Satılan bilgilerin çokluğuna ve doğruluğuna göre fiyatlandırıldığını söyleyen Üstüner, "Burası sizin evinize yemek getiren bir site. Dolayısıyla oradaki adreste siz bulunursunuz. Verinin kritikliği, doğruluğuyla alakalı. Bu açıdan çok değerli bilgi" diye konuştu. Üstüner, kullanıcılara mevcut şifrelerini değiştirmeleri ve oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda tavsiyede bulundu.

SALDIRI YURT DIŞINDAN YAPILMIŞ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Yemeksepeti'ne yapılan saldırıdan 21,5 milyon kişinin etkilendiği açıklamıştı. BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi de saldırının izini sürdü. Buna göre siber saldırganlar web uygulama sunucusundaki zafiyetten yararlanarak 18 Mart'ta kullanıcı bilgilerinin bulunduğu veri tabanına sızmış. Söz konusu olayda saldırganların kullandığı yurt dışı kaynaklı IP'ler USOM tarafından tespit edildi. IP'lerin, kimler tarafından kullanıldığına dair çalışmalar sürüyor.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Türkiye
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