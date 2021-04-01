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Şentop'tan TBMM'de reddedilen güvenlik soruşturması açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin reddedilmesi yönünde çıkan sonuçla ilgili itirazın itirazın değerlendirildiğini, kararın Genel Kurul'da okunarak oylanacağını söyledi.
 01 Nisan 2021 15:59
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TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulunda tartışmaya yol açan oylamaya ilişkin açıklama yaptı. Başkan Şentop, TBMM'de benzer durumlarla karşılaşıldığını belirterek, "Divan, iki katip üye ve bir başkandan oluşuyor. Başkan ve katip üye birlikte sayarız. İtiraz yoksa başkan açıklar, itiraz varsa katip 'yeter yok' der. Bu ihtilaf üzerine elektronik oylamaya geçilir. İtiraz haklı haksız başkan karar veremez. Bir itiraz var, görüntülerde var. Sorgulamak hakkı değil. Elektronik oylamaya geçilir. İç tüzüğün 13. maddesine göre Başkanlık Divanına itiraz yapılır. Karar verilir, örnekleri var. Toplantı aynı gün 3 Mart 2015'te yapılmış. Meclis Başkanı aynı gün toplamış. Meclis iradesi tartışmaları manipülatif. Meclis iradesi oylamanın kendisi ile ilgili. Bu tartışma aşılmadıkça Meclis iradesi demek yanlış olur" ifadelerini kullandı.

Anayasa ve iç tüzüğün Meclis Başkanı'na oturumu yönetme yetkisi tanıdığını hatırlatan Şentop, "Meclis Başkanı kendi yönettiği oturumlardan sorumlu olduğu gibi Meclis Başkanvekilinden de sorumlu. Meclis Başkanvekili, Meclis Başkanı adına yönetir. Meclis Başkanı karar verir. Günü saati değiştirebilir. Tartışma söz konusu olduğunda dahil olurum" şeklinde konuştu.

Şentop, 'Meclis Başkanı koşarak geldi' ifadelerine "Gider, görevimin gereğini yaparım. İnsanların fizik durumları ile en son değerlendirme yapacak kişi, o arkadaşımız; hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım ama birbirimizin halleriyle ilgili oturumlar yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan arkadaşımız kendisidir" diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, karara ilişkin soruya, "Karar Başkanlık Tezkeresi ile açıklanacak, yanlışlık olduğu yönünde Meclis'te oylama yapılacak. Genel kurul oylamasının tekrarlanması yönünde" diye cevap verdi.

Şentop, Özgür Özel'e ilişkin soruya, "Grup Başkanvekili, muhatap kabul etmek istemiyorum. Beni TBMM seçer. Hakaret ve seviyesizlik noktasında cevap veriyorum. Terliyordu, aynaya baksın, videosunu seyretsin. Anayasa Mahkemesi'ne benzer olaylar gittiği var ama aykırı bulunmadı" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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