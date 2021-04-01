Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak
|01 Nisan 2021 17:06
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Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam güvenlik soruşturması teklifinin oylamasına ilişkin gerilim AK Parti'nin itirazı üzerine Başkanlık Divanı'na taşınmıştı. Divanda alınan kararı Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı.
Şentop, çıkan tartışmaları manipülatif olarak değerlendirdi. Şentop, ''Sorun olduğunda gereğini yapmak benim görevim. Oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıkarsa tekrarlanır '' dedi.
Meclis'te tekrar oylanan güvenlik soruşturması teklifi maddeleri yeniden oylanacak.
CHP, AYM'YE GİDECEK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuya ilişkin, "Başkanlık divanındaki çoğunluk kullanılarak darbe yapılmaktadır. 10 gün içinde eylemli içtüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesine gideceğiz" açıklamasını yaptı.
GERİLİMİN NEDENİ
Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam kamu görevine başlayacaklar için güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin maddelerine geçilecekti. Ancak salonda daha çok muhalefet milletvekili vardı ve oylamada maddelere geçilmesi reddedildi.
''TEKLİF DÜŞTÜ, GEREĞİ BUDUR''
AK Parti oylama yöntemine itiraz ederek konuyu başkanlık divanına taşıdı. CHP, İYİ Parti ve HDP ise "teklif düştü, içtüzüğün gereği budur" görüşünde.
REDDEDİLEN TEKLİF SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK
Genel Kurul 6 Nisan'da tekrar toplanacak. Teklifinin tekrar oynamasınbın 6 Nisan'da olması bekleniyor
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