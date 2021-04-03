3 Nisan 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
|03 Nisan 2021 01:11
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3 Nisan 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan atama kararnamesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Büyükelçi ve Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılığında görev değişikliği oldu.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/181
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Azerbaycan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan ÖZORAL
merkeze alınmış
Azerbaycan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cahit BAĞCIatanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Tunç ÜĞDÜL,
- Myanmar Birliği Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Haydar Kerem DİVANLIOĞLU,
- Sierra Leone Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Deha ERPEK,
merkeze alınmış,
- Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kırgız Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Cengiz Kamil FIRAT,
- Kırgız Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Sadık DOĞAN,
- Myanmar Birliği Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Sait AKIN,
- Sierra Leone Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Sibel ERKAN,
- İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Burak AKÇAPAR,
- Burkina Faso Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Nilgün ERDEM ARI,
atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Hindistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir Özkan TORUNLAR,
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salih Boğaç GÜLDERE,
- Birleşik Arap Emirlikleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Can DİZDAR, ,
merkeze alınmış
- Hindistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Fırat SUNEL,
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis DİRİK,
- Birleşik Arap Emirlikleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Tugay TUN'ÇER,
atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- İtalya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Salim ESENLİ,
- Irak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih YILDIZ,
- Tayland Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Evren DAĞDELEN AKGÜN,
merkeze alınmış,
- İtalya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ömer GÜCÜK,
Irak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza GÜNEY,
- Tayland Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Serap ERSOY,
atanmıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Leman ÇETİNER atanmıştır.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bora ÜLKER atanmıştır.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zafer TURUT atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Ayşegül SEYFELi görevden alınmış
I. Hukuk Müşavirliğine Murat ÖRGEN atanmıştır.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine ALP MEŞE Görevden alındı
Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Tolga TOLUNAY atanmıştır.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Adem DİNÇ atanmıştır.
2 Nisan 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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