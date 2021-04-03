1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 Nisan 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Nisan 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan atama kararnamesine göre 10 ülkenin büyükelçisi merkeze alındı, 13 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılığında görev değişikliği oldu.
 03 Nisan 2021 01:11
+Aa- Yazdır
3 Nisan 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Nisan 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan atama kararnamesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Büyükelçi ve Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılığında görev değişikliği oldu.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/181

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Azerbaycan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan ÖZORAL

merkeze alınmış

Azerbaycan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cahit BAĞCI

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Tunç ÜĞDÜL,

- Myanmar Birliği Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Haydar Kerem DİVANLIOĞLU,

- Sierra Leone Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Deha ERPEK,

merkeze alınmış,

- Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kırgız Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Cengiz Kamil FIRAT,

- Kırgız Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Sadık DOĞAN,

- Myanmar Birliği Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Sait AKIN,

- Sierra Leone Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Sibel ERKAN,

- İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Burak AKÇAPAR,

- Burkina Faso Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Nilgün ERDEM ARI,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Hindistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir Özkan TORUNLAR,

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salih Boğaç GÜLDERE,

- Birleşik Arap Emirlikleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Can DİZDAR, ,

merkeze alınmış

- Hindistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Fırat SUNEL,

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis DİRİK,

- Birleşik Arap Emirlikleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Tugay TUN'ÇER,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- İtalya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Salim ESENLİ,

- Irak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih YILDIZ,

- Tayland Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Evren DAĞDELEN AKGÜN,

merkeze alınmış,

- İtalya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ömer GÜCÜK,

Irak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza GÜNEY,

- Tayland Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Serap ERSOY,

atanmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Leman ÇETİNER atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bora ÜLKER atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zafer TURUT atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Ayşegül SEYFELi görevden alınmış

I. Hukuk Müşavirliğine Murat ÖRGEN atanmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine ALP MEŞE Görevden alındı

Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Tolga TOLUNAY atanmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Adem DİNÇ atanmıştır.

2 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanlıklara Bağlı, Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
03 Nisan 2021 01:50		 3 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
03 Nisan 2021 00:05
Bakan Soylu: Uzun zamandır Whatsapp kullanmıyoruz
02 Nisan 2021 21:31		 CHP'li Öztrak: Güvenlik soruşturması bir yıl gündeme alınamaz
02 Nisan 2021 17:53
Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna müdahale etti
02 Nisan 2021 17:07		 MSB: Azerbaycan askerlerinin komando temel eğitimleri devam ediyor
02 Nisan 2021 16:54
Hayati Yazıcı'dan 'erken seçim' yanıtı: Hükümet dimdik ayakta
02 Nisan 2021 16:40		 Güvenlik Soruşturması, 6 Nisan'da TBMM'de yeniden görüşülecek
02 Nisan 2021 16:03
Kılıçdaroğlu, 3. makam aracını TBMM'den istedi
02 Nisan 2021 14:40		 '61 ve 82 anayasaları üstünde kan bulunan anayasalardır'
02 Nisan 2021 14:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:50 - Bakanlıklara Bağlı, Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik01:11 - 3 Nisan 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı00:28 - İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi00:26 - Görevde yükselme sınavında ilan edilen kadroları az göstermek suç mudur?00:22 - Türk Dışişleri: EOKA bir terör örgütüdür00:17 - Yangına giden itfaiye aracı yangın çıkardı: 7 yaralı
00:05 - 3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar00:05 - 3 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:53 - Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı23:39 - HDP'li eski milletvekili Gergerlioğlu gözaltına alındı23:24 - Kars Emniyet Müdürlüğü, hamile kadını taciz eden şoföre 'şlem yapılmadığı' iddialarını yalanladı
23:00 - İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 10 yaralı22:54 - Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: 10 numara 5 yıldız22:43 - Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu22:41 - 'Geri ödemedeki 827 ilaç ile kanser hastalarımızın tedavilerini destekliyoruz'22:36 - Telsizle dövülen polis memuru: Gözlerimi hastanede açtım
22:13 - 'Maltepe Belediye Başkanı alkollü araç kullanırken kaza yaptı' iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 Nisan 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
Türk Dışişleri: EOKA bir terör örgütüdür
İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi
Görevde yükselme sınavında ilan edilen kadroları az göstermek suç mudur?
Yangına giden itfaiye aracı yangın çıkardı: 7 yaralı
3 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakanlıklara Bağlı, Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zakkum ağacı 2
sıcakkanlı insan 1
ateş ediyor 1
Çok sevememek 1
briket 1
direktif 1
incir uyutması 1
hele şükür 3
ayferi 1
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
SON İLANLAR
Kayacık Sulama Birliği geçici işçi alacak
Malatya Battalgazi Sulama Birliği 18 işçi alacak
Erzincan Altınbaşak Belediyesi zabıta memuru alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam